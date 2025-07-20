المحافظ يبحث آليات تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى

التقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باللواء مهندس محمد مصطفى لبن، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر الشركة في القاهرة، لبحث آليات تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى، ووضع أسس للتنسيق المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ناقش اللقاء أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر، حيث تم الاتفاق على حزمة من التنسيقات الداعمة لرؤية المحافظة في مجالات التنمية المستدامة.

شملت أبرز المحاور، تنظيم اجتماع تنسيقي مع مستثمري قطاع الإنتاج الحيواني لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق العامة، بهدف تحديد أقرب نقاط اتصال للبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، بما يخدم مناطق التنمية الجديدة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك مع إدارات التخطيط العمراني والاستثمار، لمناقشة المخطط العام المقترح لمناطق التنمية، إلى جانب إدراج منطقة وادي قنا "ب" ضمن الخريطة العامة لإقليم قنا الكبرى، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة بالمحافظة.

وعلى صعيد التنسيقات الخاصة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، تم الاتفاق على دراسة إمكانية استغلال الشريط الموازي لطريق قنا – سفاجا القديم، لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية، من بينها فندق صغير، ومحطة وقود، واستراحات، وورش لإصلاح السيارات، وخدمات إنقاذ.

كما تم تحديد موعد لاجتماع تنسيقي مع إحدى الشركات الكبرى، لبحث مشروع إنشاء مصنع لإنتاج المواد الفوسفاتية، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية بالمحافظة، وشدد اللقاء على ضرورة التنسيق مع الدكتور حسن أبو بكر، لتوحيد الرؤية التخطيطية للمنطقة، ووضع تصور فني شامل للمخطط التفصيلي، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المناطق ذات الأولوية، بالتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى، ويعكس التوجه الجاد للدولة في دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد، موضحًا أن ما تم الاتفاق عليه من تنسيقات ومقترحات يرسخ أسسا واضحة لتوسيع دائرة الاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات بالمحافظة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في محافظات الصعيد، وتفعيل التكتلات الإنتاجية والاستثمارية في إطار مخطط إقليم قنا الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.



