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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع ربة منزل بضربات قاتلة من زوجها في قنا

اسعاف
اسعاف

لقيت ربة منزل مصرعها، عقب تعرضها لضربات متفرقة بالجسم، أثناء تواجدها فى منزلها بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل داخل منزلها بمنطقة الشئون بقنا.

تبين من المعلومات الأولية أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى عليها بالضرب إلى أن فارقت الحياة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا مصرع ربة منزل منطقة الشئون مرفق إسعاف قنا مستشفى قنا العام

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