لتعزيز فرص الاستثمار.. محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل مصنع الغزل والنسيج

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير العمل بمصنع غزل قنا، أحد القلاع الصناعية الكبرى بالمحافظة.

وذلك للوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج ومتابعة خطط التطوير والتحديث التي تستهدف دعم قطاع الغزل والنسيج وتعزيز قدرته التنافسية، وفي إطار متابعته المستمرة للمشروعات الاقتصادية والصناعية.





رافقه خلال الجولة كلا من: المهندس محمود عبادي محمد، مدير عام الغزل بالشركة، ومحمد عبدالرحيم، رئيس اللجنة النقابية ومدير الخدمات، وأشرف أحمد مصطفى، أمين الصندوق ومدير الحاسب الآلي، والمهندس محمود أحمد عمر، مدير الإنتاج، والمهندس أحمد خيري رشيدي، مدير الصيانة، والمهندس حامد محمد مبارك، مدير الإدارة الهندسية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح المهندس محمود عبادى، مدير عام الغزل بالشركة، خلال عرض تقديمى، بأن المصنع مقام على مساحة إجمالية تبلغ 175500 متر مربع ويضم عددا من المنشآت الصناعية والإدارية أبرزها مبنى الغزل الحلقي الذي تبلغ مساحته 16000 متر مربع ويعمل حاليا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2 طن يوميا من خلال ورديتين، كما يضم المصنع مبنى غزل طرف مفتوح على مساحة 6000 متر مربع وتسعى المحافظة لإعادة تشغيله لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والطاقات المتاحة.





وأضاف عبادى، بأن المصنع يحتوي على مخازن للإنتاج وقطع الغيار ومبنى إداري متكامل لتيسير الأعمال فضلا عن مرافق خدمية تشمل خزانين أرضيين للمياه وخزانا علويا مخصصا لشبكة الحريق، بالإضافة إلى شونة قطن على مساحة 54000 متر مربع وأخرى لعوادم ومخلفات الإنتاج بمساحة 50000 متر مربع.

ووجه محافظ قنا، بدراسة سبل تطوير المصنع وزيادة قدرته الإنتاجية، مؤكدًا توافر المساحات اللازمة لذلك مع أهمية توفير قطع الغيار والعمالة المدربة، مشيرا إلى أن المصنع قادر على رفع إنتاجه من 2 طن إلى 6 أطنان يوميا من الخيوط المسرحة المتوسطة والسميكة حال تشغيله بنظام ثلاث ورديات بدلا من ورديتين.

و قدم محافظ قنا، الشكر والتحية للعاملين بالمصنع، مثمناً جهودهم المخلصة في الحفاظ على استقرار الإنتاج وضمان استمرارية التشغيل، ومؤكدا أن نجاح المصنع يعود بالأساس إلى تفاني سواعد أبنائه وأن الدولة حريصة على دعم هذه الكيانات الصناعية الوطنية من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة للتطوير والتوسع.

يذكر أن مصنع غزل قنا، يعد أحد أذرع شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام وتضم الشركة ثلاثة مصانع بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا، حيث يواصل مصنعا قنا وسوهاج نشاطهما في إنتاج الغزول، بينما يخضع مصنع المنيا لأعمال تطوير شاملة تشمل أنشطة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة.

وشهدت الفترة الأخيرة دمج شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج مع شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام بما يحقق التكامل بين الأصول الصناعية ويعزز كفاءة التشغيل وجودة المنتج وزيادة القدرة التصديرية.





