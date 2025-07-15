شاب ينهي حياة والدته المسنة بآلة حادة في قنا





أنهى شاب حياة والدته المسنة بطعنات قاتلة من آلة حادة فى قرية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة فى قرية المحازة التابعة لمركز أبوتشت.

تبين من المعلومات الأولية أن نجل المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى عليها بآلة حادة فى ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





