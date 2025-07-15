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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا..اعتماد جداول امتحانات النقل..انطلاق حملة 100يوم صحة

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار ال ٢٤ ساعة الماضية، العديد من الأحداث من أبرزها، اعتماد مديرية التربية والتعليم لجداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، وانطلاق حملة 100 يوم صحة غداً الثلاثاء لتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض، ومصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل أمام قرية الكراتية بمركز قوص.
 

غداً انطلاق حملة 100 يوم صحة بقنا لتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، انطلاق فعاليات حملة " ١٠٠ يوم صحة" غداً الثلاثاء، في ثوبها الجديد للعام الثالث على التوالى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحملة تُمثل ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية" 100 مليون صحة "والتي تهدف إلى تحسين صحة كافة المواطنين من جميع الأعمار والفئات، وذلك من خلال تقديم خدمات المبادرات بشكل مكثف فى مدة 100 يوم متواصلة.

 

مصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل بقنا

لقى طفل مصرعه غرقاً فى نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، أثناء محاولته السباحة فى النيل مع آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقاً فى مياه نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.
 

اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس قنا

اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  اليوم الاثنين، جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي للعام الدراسي 2024- 2025م.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث حتى السادس تبدأ من السبت 26 يوليو الجاري وتستمر حتى الأربعاء 30 يوليو من نفس الشهر و تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي في نفس الفترة من 26 إلى 30 يوليو.

 

قنا اعتماد جداول امتحانات مدارس قنا قرية الكراتية مركز قوص أخبار قنا

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