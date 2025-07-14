غداً انطلاق حملة 100 يوم صحة بقنا لتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، انطلاق فعاليات حملة " ١٠٠ يوم صحة" غداً الثلاثاء، في ثوبها الجديد للعام الثالث على التوالى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحملة تُمثل ثمرة جهود مبادرات رئيس الجمهورية" 100 مليون صحة "والتي تهدف إلى تحسين صحة كافة المواطنين من جميع الأعمار والفئات، وذلك من خلال تقديم خدمات المبادرات بشكل مكثف فى مدة 100 يوم متواصلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض لدى المواطنين لسرعة التعامل وإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والرعاية الصحية المطلوبة تجاه المرضى من خلال التكاتف والعمل الجماعى والتكامل بين كافة قطاعات المحافظة والمجتمع المدنى، بهدف خلق مجتمع يتمتع فيه كل فرد بصحة جيدة من خلال نظام صحي قائم على التعاون والتكامل بغرض وصول خدمة صحية عالية الجودة لكافة المواطنين.

وأضاف عبدالخالق، بأن الحملة سوف يتم تنفيذها من خلال الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال ١٥٠ فريق والتي ستعمل في الوحدات الصحية من الساعة ٩ صباحاً وحتى ١٢ ظهراً ، بالإضافة إلى تنفيذ الحملة من خلال ١١ فريق متحرك بعدد من نقاط تجمع المواطنين والتي ستعمل من ٩ صباحاً وحتى ٣ عصراً ومن خلال الفترة المسائية من الساعة ٣ عصراً وحتى ٩ مساءاً.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ، الكشف المبكر عن مرض الإعتلال الكلوي، مبادرة القضاء على فيروس سي بين الأطفال ، مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وتابع عبدالخالق، ومبادرة رعاية كبار السن، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة فحص وعلاج الأورام السرطانية، مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم وسوء التغذية لدى الأطفال، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الرعاية الأولية وخدمات الطب الوقائي كالتطعيمات وصحة البيئة والرصد البيئى وصرف الألبان.



ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، كافة المواطنين بالمحافظة بسرعة التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو سيارة متنقلة للإستفادة من خدمات الحملة المقدمة للجميع بالمجان.

