تنظيم الاتصالات: طفرة غير مسبوقة في تصنيع الهواتف الذكية في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة في تصنيع الهواتف ذات العلامات التجارية العالمية في مصر.

وقال المهندس محمد إبراهيم، في مداخلة مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة،:"إن التصنيع المحلي كان يمثل نحو 10% من السوق منذ سنتين، وكان يتجاوز الاستهلاك السنوي 20 مليون هاتف محمول، ما دفع الدولة لجذب العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية لتعزيز الانتاج المحلي".

وشدد على نجاح الدولة في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، موزعة على أكثر من 10 مصانع عاملة في مصر وتضم حاليا ما يقرب من 15 ألف عامل، لافتا إلى زيادة الانتاج المحلي في الهواتف إلى 50 % مقارنة بالعامين الماضيين.

وأضاف أن مصر تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الهواتف المحمولة إلى 70 % بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع الانتقال إلى مرحلة تصدير الهواتف المصنعة محليا للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتعزيز الانتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.