12 عاما من التألق.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام في الملاعب الأوروبية

يواصل النجم المصري محمد صلاح تعزيز سجله التهديفي في الملاعب الأوروبية، بعدما وصل إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي ليحافظ على سلسلة مميزة امتدت إلى 12 موسما متتاليا سجل خلالها عشرة أهداف على الأقل في إنجاز يعكس قدرته على التألق والاستمرارية رغم اختلاف الفرق والبطولات التي خاض منافساتها وفقا لما ذكرته صحيفة "فوت أفريكا".

وجاء الإنجاز الجديد بعدما سجل قائد منتخب مصر هدفا من ركلة جزاء خلال فوز طرابزون سبور التركي على هارتس الإسكتلندي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي ليواصل النجم المصري حضوره المؤثر مع فريقه ويضيف رقما جديدا إلى مسيرته الاحترافية.

محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على هارتس

نجح محمد صلاح في افتتاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بالدقيقة 32 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، ليمنح فريقه الأفضلية في اللقاء قبل أن يعزز زميله فرانكولينو دجو التقدم بالهدف الثاني عقب الاستراحة ويحسم الفريق التركي المواجهة لصالحه.

ولم يتوقف مردود صلاح عند المساهمة في تحقيق الفوز بل حمل هدفه أهمية إضافية بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف في الموسم الجاري ليواصل سلسلة تهديفية لافتة بدأت قبل 12 موسما حافظ خلالها على تسجيل عشرة أهداف على الأقل في كل موسم.

ويعكس هذا الرقم قدرة النجم المصري على الحفاظ على مستواه الهجومي بصورة منتظمة، وتقديم مردود تهديفي مميز على مدار سنوات طويلة ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم جيله، بعدما أصبحت الاستمرارية أمام المرمى إحدى أهم سماته.

6 نقاط لطرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

ومنح الانتصار على هارتس دفعة قوية لطرابزون سبور في مشواره الأوروبي بعدما حقق الفريق فوزه الثاني خلال أول مباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويواصل انطلاقته الإيجابية في البطولة.

وكان صلاح أحد أبرز العناصر المؤثرة في المواجهة بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء ليسهم في منح فريقه الأفضلية مبكرا ويضع زملاءه على الطريق نحو حصد النقاط الثلاث.

ويطمح طرابزون سبور إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة معتمدا على قدرات لاعبيه الهجومية وخبراتهم في المنافسات القارية، فيما يسعى محمد صلاح إلى تعزيز رصيده التهديفي ومواصلة إضافة أرقام جديدة إلى مسيرته.

ويؤكد الإنجاز الأخير أن الحفاظ على المعدلات التهديفية المرتفعة يظل أحد أبرز جوانب تميز النجم المصري الذي واصل هز الشباك على مدار 12 موسما متتاليا ليضيف محطة جديدة إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات والأرقام المميزة.