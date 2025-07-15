قنا تعلن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد

أعلنت محافظة قنا، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات في مختلف مراكز المحافظة، حيث تقرر فتح باب القبول بمدارس قنا وقوص ونقادة ودشنا والوقف ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، إن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلًا، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن 270 درجة، مع ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

كما تشمل الشروط أن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على سبع درجات على الأقل من عشرة في كل اختبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن سبعين في المئة.

وأضاف عبدالخالق، أنه لا يُعد الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد اجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يشترط اجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه سوف يتم مرعاة الطاقة الاستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولى الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، وفي إطار الحرص على منع التكدسات وزيادة الانضباط، تم تقسيم فترات استقبال الملفات حسب شرائح المجموع، حيث يُخصص يومي السبت والأحد الموافقين 19 و20 يوليو 2025 للطلاب الحاصلين على مجموع من 280 إلى 277 درجة، ويوم الاثنين والثلاثاء الموافقين 21 و22 يوليو للحاصلين على مجموع من 276 إلى 274 درجة، فيما يُخصص يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 يوليو للحاصلين على مجموع من 273 إلى 270 درجة، ويُحدد يوم السبت 26 يوليو لتلقي ملفات المتخلفين عن المواعيد السابقة.

وتابع عبدالخالق، يتم تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الابتدائية أو مستخرج رسمي منها، وعدد عشر صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يُسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.