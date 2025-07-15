دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بغرفة حفظ بمستشفى قنا العام

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق محدود نشب بغرفة حفظ مستندات بمستشفى قنا العام، دون وقوع إصابات بشرية بين العاملين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق محدود داخل غرفة إدارية بمستشفى قنا العام دون وقوع إصابات.

انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة اللواء هانى الأتربى، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية الغرف.

وتبين أن الغرفة مغلقة منذ فترة وتضم كمية من الأوراق القديمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



من جانبه قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فريق الحماية المدنية تمكن من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة حفظ المستندات بالوحدة الحسابية بمستشفي قنا العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه جاري حصر التلفيات والخساير، مؤكداً عدم تأثر الخدمات الطبية بالمستشفى واستمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي وبكامل القوى البشرية.