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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في مختلف التخصصات الطبية.. نائب محافظ قنا يشهد انطلاق حملة 100 يوم صحة في عامها الثالث

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
يوسف رجب

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائبًا عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات انطلاق حملة "100 يوم صحة" في عامها الثالث، والتي أُقيمت بوحدة المشروع الأوروبي بمدينة قنا، وسط حضور واسع من القيادات الطبية والتنفيذية.

حضر الفعاليات كل من: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة زينب أحمد حسين، مدير الإدارة الصحية بقنا،  والدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الاعلام بمديرية الصحة، وعدد من مسؤولي القطاع الصحي والمجتمع المحلي.

وتُنفَّذ الحملة من قبل وزارة الصحة والسكان، وتهدف إلى تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في مختلف التخصصات الطبية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتيسير حصول المواطنين على خدمات صحية بجودة وكفاءة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح نائب محافظ قنا، بأن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن، موضحًا أن المبادرة تستهدف تقديم خدماتها بشكل مكثف على مدار 100 يوم متواصلة، من خلال 150مركزًا صحيا ثابتا، إلى جانب 11 فريقًا طبيًا متنقلًا يجوب نقاط التجمعات السكانية بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد نائب المحافظ قنا، على أهمية الترويج الإعلامي والميداني لخدمات الحملة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التأكيد على متابعة تقديم الخدمات الصحية يوميا، وإجراء مرور ميداني دوري لضمان انتظام الأداء وجودته.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تعد امتدادًا للمبادرات الصحية التي أطلقها رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض، والتعامل الفوري مع الحالات المكتشفة، بما يسهم في تقليل نسب الإصابة ورفع جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الخدمات تُقدم من خلال فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بالإضافة إلى فرق متنقلة تعمل على فترتين، صباحية من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ومسائية من 3 عصرًا حتى 9 مساءً، لتغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفيروس "سي"، وضعف السمع والأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ورعاية كبار السن، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأورام السرطانية والأنيميا والسمنة والتقزم لدى الأطفال، إلى جانب خدمات العناية بصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما تقدم الحملة أيضًا خدمات الرعاية الأولية والطب الوقائي، والتي تشمل التطعيمات، وصحة البيئة، والرصد البيئي، وصرف الألبان المدعمة.



قنا 100 يوم صحة المشروع الأوروبي بمدينة قنا وزارة الصحة التغطية الصحية الشاملة نقاط التجمعات السكانية

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