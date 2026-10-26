برلماني: موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي بدعم السعودية تجسد ثوابت الأمن القومي المصري والعلاقات التاريخية

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بالأغلبية على تفويض الرئيس بإرسال قوات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، تعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسد حرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة.

أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وقال سوس، في بيان له اليوم، إن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مشددًا على أن دعم السعودية ومساندتها في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها يأتي انطلاقًا من الثوابت المصرية الراسخة، التي تقوم على التضامن العربي والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية السعودية تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتنسيق والتضامن المشترك، وشهدت العديد من المواقف التاريخية التي أكدت عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وحرص القاهرة والرياض على الوقوف إلى جانب بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم استقرار المنطقة.

تفويض الرئيس لدعم السعودية

وأشار سوس إلى أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في المنطقة العربية، وأن استمرار التنسيق بينهما يمثل ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدول العربية أو تنتقص من سيادتها.

وشدد النائب سامي سوس على أن الموقف المصري يعكس نهجًا ثابتًا في دعم الأشقاء العرب، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن التضامن العربي والتنسيق المشترك يظلان من أهم ركائز الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.