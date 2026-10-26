أمل سلامة: الموافقة على تفويض الرئيس لدعم السعودية يؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي

أشادت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن القرار يعكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا الأمن القومي العربي، وحرص الدولة على مساندة الأشقاء في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهم وسيادتهم.

العلاقات المصرية السعودية

وأكدت سلامة ، أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على روابط تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، مشيرة إلى أن أمن المملكة يمثل جزءًا مهمًا من استقرار المنطقة العربية، وأن التنسيق بين القاهرة والرياض يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة التعامل معها بمسؤولية وحكمة.

موافقة البرلمان على التفويض

وأضافت أن موافقة البرلمان، عقب مناقشة التطورات الإقليمية في جلسات سرية، تعكس أهمية توحيد الرؤية الوطنية تجاه الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وتؤكد أن حماية الدولة ومقدراتها وصون أمن الأشقاء مسؤولية تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على الثوابت المصرية الداعمة للاستقرار والسلام.

وشددت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري على أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة، مؤكدة أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم استقرار المنطقة، وأن قوة العلاقات العربية تظل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات وحماية مصالح الشعوب، بالتوازي مع دعم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تحول دون اتساع دائرة الصراع.