نائب يثمن بموافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية: موقف يعكس وحدة المصير العربي

أشاد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القرار يعكس ثوابت الدولة المصرية في مساندة الأشقاء العرب، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد بهاء أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي القائم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن أمن المملكة وسلامة أراضيها وسيادتها يرتبطان باستقرار المنطقة بأكملها، وأن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة أي تهديدات تستهدف الدول العربية.

موافقة مجلس النواب

وأضاف أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، عقب مناقشات موسعة للتطورات الإقليمية، تعكس أهمية التعامل مع التحديات الراهنة برؤية واضحة ومسؤولة، تضع حماية الأمن القومي المصري والعربي في مقدمة الأولويات، وتدعم قدرة الدول العربية على مواجهة الاعتداءات الخارجية والحفاظ على مقدرات شعوبها.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل مع قضايا الأمن القومي العربي باعتبارها مسؤولية مشتركة، لافتًا إلى أن التضامن بين الدول الشقيقة وتعزيز التنسيق السياسي والاستراتيجي يمثلان ركيزة أساسية لحماية الاستقرار، واحتواء الأزمات، وتهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على أمن الشعوب العربية.