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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بمحافظة الكرك الأردنية

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكد رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي، أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات البرلمان العربي، باعتبارها قضية مركزية تحظى بدعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وتنفيذ حل الدولتين بما يحقق السلام العادل والشامل، مشددًا على مواصلة الجهود البرلمانية والدبلوماسية الداعمة لهذه الحقوق في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد "العتيبي" إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي شملت محاولات لاستهداف المقدسات ذات الحرمة العظيمة والمكانة الراسخة في قلوب المسلمين، إلى جانب المطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

حادث كنيسة محافظة الكرك 

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها وصون مقدراتها وردع أي تهديد يستهدف أراضيها، انطلاقًا من أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وفيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، أكد "العتيبي" إدانة البرلمان العربي للاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء، مشددًا على تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن ورفضه لكل ما يستهدف أمنه واستقراره.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للحرب في جمهورية السودان، وحماية المدنيين، والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره.

وأكد كذلك دعم البرلمان العربي لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وجدد "العتيبي" دعم البرلمان العربي لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدتها الوطنية.

كما أكد دعم البرلمان العربي لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ومطالبًا بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وشدد "العتيبي" على مساندة البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة ليبيا، والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

كما أكد دعم البرلمان العربي لجهود مجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى الحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية واستقلالها، وإنهاء معاناة شعبها، وحماية أمن الملاحة الدولية.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا برلمانيًا يُقاس بأثره ونتائجه، ويستبق التحديات ويواكب المتغيرات، من خلال خطة متكاملة ترتقي بالأداء البرلماني، وتحوّل المبادرات إلى منجزات ملموسة تحقق الأهداف المنشودة.

واختتم "العتيبي" كلمته قائلًا "نحمل اليوم مسؤولية لا تحتمل التردد، وطموحات لا يليق بها إلا الإنجاز، فلنجعل من تنوع خبراتنا قوة، ومن وحدة كلمتنا إرادة تصنع الفارق، ومن عملنا أثرًا ملموسًا يتجاوز حدود الحاضر إلى آفاق المستقبل، ولنكتب في مسيرة برلماننا العربي فصلًا تشهد له المواقف، وتتحدث عنه المنجزات، ويبقى أثره حين تمضي السنوات".

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