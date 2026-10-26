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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجمل تعلن أمام البرلمان العربي تفويض الرئيس السيسي لحماية السعودية وسط تصفيق حار

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكدت النائبة شادية الجمل، عضو البرلمان العربي وعضو لجنة الشؤون السياسية بالبرلمان، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لدعم المملكة العربية السعودية وحماية الدول العربية ومقدساتها الإسلامية، مطالبة البرلمانات العربية بالتحرك الفعلي لمواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.

واستهلت شادية الجمل كلمتها خلال أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم التهنئة إلى رئيس البرلمان العربي سعد العتيبي بمناسبة توليه رئاسة البرلمان، كما وجهت الشكر إلى رئيس البرلمان السابق محمد أحمد اليماحي.

وقالت الجمل، إنها تتحدث من واقع مشاركتها في البرلمان المصري، الذي عقد جلسة طارئة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن التفويض يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ ما يلزم لصالح المملكة وحمايتها.

تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وشددت عضو لجنة الشؤون السياسية بالبرلمان العربي على أن ما تتعرض له السعودية لا يمكن اعتباره أزمة تخص دولة بعينها، محذرة من أن التحديات قد تمتد إلى دول عربية أخرى، قائلة إن ما يحدث في السعودية اليوم قد يتكرر في السودان غدًا أو في ليبيا، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه المنطقة.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب الأوضاع في السودان والتدخلات في ليبيا، متسائلة عن المدى الذي يمكن أن تستمر فيه الدول العربية في مواجهة الأزمات بصورة منفردة، دون تحرك جماعي يحمي مصالحها وأمنها.

وناشدت الجمل البرلمان العربي وجميع الدول العربية اتخاذ موقف قوي لمساندة المملكة العربية السعودية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التضامن العربي، وعدم نسيان القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، رغم تعدد الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من بيانات الشجب والإدانة إلى خطوات عملية لحماية الدول العربية ومقدساتها الإسلامية، مشددة على أهمية وقوف الدول العربية إلى جانب بعضها البعض في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

واختتمت شادية الجمل كلمتها بتوجيه التحية إلى الأمة العربية وشعوبها وجيوشها، مؤكدة أهمية الدفاع عن الدول العربية وأراضيها، وتعزيز التضامن العربي بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها.

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