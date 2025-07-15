محافظ قنا ورئيس جامعة عين شمس يبحثان سبل التعاون بالمجالات التنموية

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات التنموية والعلمية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

جاء لقاء بمقر جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين وممثلة قطاع العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية العمرانية، وتقديم الخدمات الاستشارية، وإعداد دليل للهوية البصرية لمحافظة قنا، إلى جانب المساهمة في تصميم الفراغات العامة والميادين، بما يعزز من تحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، أهمية الدور العلمي والبحثي الذي تضطلع به جامعة عين شمس، وما تمتلكه من خبرات وإمكانات متميزة يمكن توظيفها في خدمة أهداف التنمية المحلية، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة في مجالات التخطيط العمراني وخدمة المجتمع.

كما أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة قنا في دعم مسيرة التنمية، مشيدًا بالتوجه الإيجابي نحو التعاون المثمر مع المؤسسات الأكاديمية، ومؤكدًا التزام جامعة عين شمس بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والعلمي، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المحافظة في مختلف القطاعات.





