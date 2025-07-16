شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، افتتاح معرض مشروعات طلاب برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الخاص بمحافظة قنا، وذلك بمقر جامعة النيل بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة لدعم مشروعات التنمية العمرانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا شهيب، مدير البرنامج، والدكتور يوهانسن عيد، نائب رئيس جامعة النيل، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى جانب الدكتور عرفة محمود، مدير وحدة التنمية الحضرية بمحافظة قنا، والمهندسة إعدال، مدير وحدة المشروعات بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الزيارة، تم الإشادة بجهود محافظ قنا في دعم مشروعات التطوير العمراني والحضري داخل المحافظة، كما استعرض المحافظ خلال اللقاء خطة التنمية العمرانية، مشددًا على أهمية دمج الإبداع الطلابي في معالجة قضايا الواقع المحلي، والاستفادة من الأفكار الشبابية في تطوير البيئة العمرانية.



وأبدى محافظ قنا، إعجابه بما قدمه الطلاب من رؤى مبتكرة متعلقة بمشروعات الطلاب لتطوير مدينة قنا، استندت إلى مشاهداتهم وملاحظاتهم خلال زيارتهم الميدانية السابقة للمحافظة، والتي نُظمت في إطار تفعيل التعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ قنا، بأنه سيتم الاستفادة من مشروعات الطلاب، خاصة تلك التي تناولت الأراضي المطروحة للاستثمار داخل محافظة قنا، في جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم صورة عمرانية واضحة للمستثمرين تعكس الإمكانات التنموية للمواقع المستهدفة، وتساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على رؤية تخطيطية مدروسة.

وأشاد محافظ قنا، بمستوى المشروعات المعروضة، والجهد العلمي والبحثي الذي بذله الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن ما شاهده من أعمال يعكس وعيًا كبيرًا بقضايا التنمية الحضرية، وقدرة الشباب على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع خطط الدولة في مجال التطوير العمراني، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النوع من التعاون، الذي يتيح تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الجامعات والهيئات التنفيذية في المحافظات.

وأكد محافظ قنا، حرصه على دعم المبادرات الأكاديمية التي تسهم في تعزيز التخطيط العمراني المستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية والمحافظة، بما يخدم رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.