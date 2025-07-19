أخبار قنا | مصرع ربة منزل على يد زوجها خنقاً.. 3 مراكز جمهورية لمنطقة نجع حمادى الأزهرية

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من أبرزها، بدء رصد النقاط السوداء بالطرق السريعة لرفع كفاءتها للحد من الحوادث، مصرع طالبة غرقاً في مياه ترعة بقرية النجمة، مصرع ربة منزل بضربات قاتلة من زوجها، ونجع حمادي الأزهرية تحقق 3 مراكز جمهورية في نحلة التهجى بالأزهر الشريف.

للحد من الحوادث..قنا تبدأ رصد النقاط السوداء بالطرق السريعة لرفع كفاءتها

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بإجراء حصر شامل لنوعية الحوادث وأسبابها التشخيصية بجميع الطرق داخل محافظة قنا، مع تحديد وتوثيق "النقاط السوداء" بالصور ورفعها على خرائط رقمية دقيقة، على أن يتم إعداد مقترح متكامل لمعالجتها بشكل فوري، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات الوقائية ذات الأولوية، أبرزها إجراء دراسة تحليلية شاملة لإحصائيات الحوادث المرورية، تشمل عدد الحوادث ونوعها ومواقع تكرارها، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فيها، تمهيدًا لإعداد مقايسة لرفع كفاءة الطرق المتضررة، وتكليف فرق الصيانة بوضع العلامات الإرشادية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة من خلال تكثيف التواجد المروري، وتركيب أجهزة رادار للحد من السرعات الزائدة.

مصرع طالبة غرقاً في مياه ترعة بقرية النجمة بقنا

لقيت طالبة مصرعها غرقاً داخل ترعة بقرية النجمة والحمران التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبة غرقاً داخل ترعة بقرية النجمة والحمران بنطاق مركز أبوتشت.

مصرع ربة منزل بضربات قاتلة من زوجها في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، عقب تعرضها لضربات متفرقة بالجسم، أثناء تواجدها فى منزلها بمنطقة الشئون بمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل داخل منزلها بمنطقة الشئون بقنا، وتبين من المعلومات الأولية أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى عليها بالضرب إلى أن فارقت الحياة.

نجع حمادي الأزهرية تحقق 3 مراكز جمهورية في نحلة التهجى بالأزهر الشريف

حققت منطقة قنا الأزهرية، 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة Al -Azhar Spelling Bee نحلة التهجي باللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، بعد مشاركة 4 من أبنائها المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة.

وأسفرت النتائج عن فوز، الطفل فضل عمر فتحي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، الصف الثاني رياض أطفال، معهد نجع حمادي النموذجي، التابع لإدارة نجع حمادي الأزهرية، والتلميذة مريم أحمد شحاتة المركز الثالث على مستوى الجمهورية، الصف الأول الابتدائي، معهد القمانة الابتدائي، إدارة نجع حمادي الأزهرية.