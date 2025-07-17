أخبار قنا.. المحافظ يوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة.. وجنوب الوادى تختتم لقاءات توعوية محو الأمية

شهدت محافظة قنا على مدار ٢٤ ساعة الماضية، العديد من الأحداث أبرزها، جولة لمحافظ قنا بمصنع الغزل والنسيج لمتابعة أعمال تشغيل مصنع الغزل والنسيج لتعزيز فرص الاستثمار، وجامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لمحو الأمية، والمحافظ يوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرةخلال مناقشة الخطة الاستثمارية، ويؤكد بأن هناك تقييم يومي لأداء الوحدات المحلية في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.





افتتاح معرض مشروعات طلاب برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الخاص بمحافظة قنا



شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، افتتاح معرض مشروعات طلاب برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري الخاص بمحافظة قنا، وذلك بمقر جامعة النيل بالقاهرة، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة لدعم مشروعات التنمية العمرانية.

وأبدى محافظ قنا، إعجابه بما قدمه الطلاب من رؤى مبتكرة متعلقة بمشروعات الطلاب لتطوير مدينة قنا، استندت إلى مشاهداتهم وملاحظاتهم خلال زيارتهم الميدانية السابقة للمحافظة، والتي نُظمت في إطار تفعيل التعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية بالمحافظة.





لتعزيز فرص الاستثمار.. محافظ قنا يتابع أعمال تشغيل مصنع الغزل والنسيج





تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير العمل بمصنع غزل قنا، أحد القلاع الصناعية الكبرى بالمحافظة، للوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج ومتابعة خطط التطوير والتحديث التي تستهدف دعم قطاع الغزل والنسيج وتعزيز قدرته التنافسية، وفي إطار متابعته المستمرة للمشروعات الاقتصادية والصناعية.



وأوضح المهندس محمود عبادى، مدير عام الغزل بالشركة، خلال عرض تقديمى، بأن المصنع مقام على مساحة إجمالية تبلغ 175500 متر مربع ويضم عددا من المنشآت الصناعية والإدارية أبرزها مبنى الغزل الحلقي الذي تبلغ مساحته 16000 متر مربع ويعمل حاليا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2 طن يوميا من خلال ورديتين، كما يضم المصنع مبنى غزل طرف مفتوح على مساحة 6000 متر مربع وتسعى المحافظة لإعادة تشغيله لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والطاقات المتاحة.



جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لمحو الأمية

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لهذا العام والتى يجرى تنظمها بمحافظتي قنا والأقصر للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة المهندس رائد هيكل.

جرى تنظيم اللقاء الختامى، لطلاب الجامعة أبناء مركزى فرشوط ونجع حمادى تحت إشراف ياسر السمهودى، مدير عام فرع تعليم الكبار بقنا، ويط حضور طلابى كبير بمدينة نجع حمادي، تضمن الإجابة على كافة تساؤلات الطلاب التى دارت حول قرار مجلس الجامعة بمحو أمية دارس واحد فقط خلال سنوات الدراسة الأربعة.



خلال مناقشة الخطة الاستثمارية.. محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة إعداد برنامج زمني دقيق لكل مشروع من مشروعات الخطة الاستثمارية، والالتزام الكامل بتنفيذه على مستوى القرى والمدن والمديريات الخدمية، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية، ومعدلات الإنجاز، والاعتمادات المالية المخصصة لها في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني واضح لاستكمال الأعمال، بدءًا من التنفيذ وحتى دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي.





محافظ قنا: تقييم يومي لأداء الوحدات المحلية في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سوف يتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية والقروية بناءً على عدة معايير، في مقدمتها عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، إلى جانب كفاءة اللجان الفنية، ومستوى الجدية في التعامل مع الحالات المتقاعسة عن السداد.

و استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وأعمال لجان البت والفحص، موجّهًا بضرورة الإسراع في استكمال الطلبات، مع حفظ غير المستوفاة وفقًا للقانون.



