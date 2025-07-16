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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال مناقشة الخطة الاستثمارية.. محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال المشروعات المتعثرة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة إعداد برنامج زمني دقيق لكل مشروع من مشروعات الخطة الاستثمارية، والالتزام الكامل بتنفيذه على مستوى القرى والمدن والمديريات الخدمية، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنط، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، الجاري تنفيذها والتي لم يستكمل العمل بها، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الصادرة بشأن تطوير الميادين العامة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، مدير إدارة الشؤون المالية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية، ومعدلات الإنجاز، والاعتمادات المالية المخصصة لها في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني واضح لاستكمال الأعمال، بدءًا من التنفيذ وحتى دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي.

 كما وجه عبدالحليم، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المشروعات ميدانيا، لضمان التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع.

وأكد محافظ قنا، أهمية الإسراع في استكمال مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات غير المنتهية، والتي تشمل الموافقات الرسمية والدراسات المطلوبة والأعمال الاستشارية، تمهيدًا لعرضها على المقاولين وبدء التنفيذ الفعلي. 

وفي سياق متصل، تابع محافظ قنا،  نسب التنفيذ المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية، مقارنةً بالمعدلات الفعلية السابقة والحالية، كما استعرض الكتاب الدوري الخاص بتطوير الميادين العامة، مؤكدًا أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، في دعم جهود تطوير تلك الميادين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الهوية البصرية للمدن والمراكز على مستوى المحافظة.

قنا المشروعات المتعثرة الخطة الاستثمارية تطوير الميادين العامة الجداول الزمنية

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