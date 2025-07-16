مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا

شهد طريق (قنا – سفاجا) صباح اليوم حادث انقلاب ميكروباص على بعد 20 كم قبل مدينة سفاجا، مما أسفر عن وقوع 9 إصابات و3 حالات وفاة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإسعاف المصرية وإدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر.

وأوضح التقرير الرسمي أن الحادث وقع في تمام الساعة 10:00 صباحاً، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع المتوفين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المتوفين:

أسماء وقد غالب (29 عاماً – محافظة قنا)

عبدالرزاق إبراهيم همام (42 عاماً – محافظة قنا)

سمير ذكي عبدالمسيح (67 عاماً – محافظة قنا)



ومن بين المصابين الذين تم نقلهم:

الشيماء كامل عبدالله (29 عاماً)

سعودى السيد محمد (25 عاماً)

أسماء محفوظ أحمد (24 عاماً)

أسر علي أحمد (6 سنوات)

علي أحمد محمود (نصف عام)

وزن سعودى أحمد (31 عاماً)

عادل عزيز عبدالمسيح (65 عاماً)



تضمنت الإصابات كسوراً وجروحاً متفرقة بالجسم، كما تم تصنيف بعض الحالات بأنها "جثة هامدة" وجارٍ فحصها من قبل الجهات المختصة.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق الجبلية والسريعة. وتستكمل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.