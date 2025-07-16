جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لمحو الأمية

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات اللقاءات التوعوية الصيفية لهذا العام والتى يجرى تنظمها بمحافظتي قنا والأقصر للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة المهندس رائد هيكل.

جرى تنظيم اللقاء الختامى، لطلاب الجامعة أبناء مركزى فرشوط ونجع حمادى تحت إشراف ياسر السمهودى، مدير عام فرع تعليم الكبار بقنا، ويط حضور طلابى كبير بمدينة نجع حمادي، تضمن الإجابة على كافة تساؤلات الطلاب التى دارت حول قرار مجلس الجامعة بمحو أمية دارس واحد فقط خلال سنوات الدراسة الأربعة.





وأكد اللقاء، على دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع بهدف القضاء على الأمية التى تمثل أحد العوامل الرئيسية لعدم تحقيق التنمية وذلك من خلال الشراكة مع الهيئه العامة لتعليم الكبار التى تقدم كافة التسهيلات للطلاب للمشاركة فى المشروع بداية من الحصول على الدارس وطرق جذبه للدخول فى فصل تدريسى وحرية اختيار مكان وتوقيت الدراسة بالفصل والمنهج المتبع فى التدريس لهم ونوع التعاقد بين الطلاب والهيئة فى عملية المشاركة وشكل الورقة الامتحانية وعدد الدورات الامتحانية وكيفية حصول الدارس على الشهادة بعد اجتيازه الامتحان ودور منسق الكلية فى تحقيق التواصل بين الطالب وإدارة محو الأمية.



كما تناول اللقاء دفع المعوقات التى تؤثر سلبا على مشاركة الطلاب، والتأكيد على أن المشاركة في المشروع مجانية دون تحمل الطالب أية أعباء مادية، مع عرض الحوافز والمزايا التى تمنحها الجامعة للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع وطرق التواصل بين الطالب ومنسقى الجامعة ومسؤولى هيئة تعليم الكبار والتنويه إلى عدم الانصياع للدعوات غير الشرعية من قبل بعض الأفراد بحصولهم على مقابل مادى نظير عدم تواصلهم مع الجامعة والهيئة.

واستعرض اللقاء، بعض النماذج للطلاب المتميزين وأيضاً عدد من النماذج المضيئة للدارسين الذين حصلوا على شهادات جامعية من محو الأمية.