رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع الاعتماد المؤسسى للجامعة

ترأس الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا لاستعراض المتطلبات النهائية لمركز ضمان الجودة ومناقشة سير العمل في نظام الاعتماد المؤسسي للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وفريق عمل منصة جودة الإلكترونية والذي يضم كلا من: الدكتور يحيى الصامولى، المدير التنفيذي لمنصة جودة، والدكتور عبد الله عليان، مسئول التدريب بمنصة جودة، والمهندس أكرم ممدوح، مهندس تطوير الأعمال بمنصة جودة، ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، وعمر فتحى، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

استعرض الاجتماع المتطلبات النهائية لمركز ضمان الجودة ومناقشة سير العمل في نظام الاعتماد المؤسسي للجامعة، وعرض ومناقشة نظام المحتوى الفني والنماذج والأدلة وأيضاً خطة العمل العامة ومحاور استراتيجية الاعتماد المؤسسي للجامعة.

كما تضمن الاجتماع تسليط الضوء على المحاور الرئيسية لاستراتيجية الاعتماد المؤسسي لجامعة جنوب الوادي مع توضيح المحاور المساعدة والتى تمثل العوامل المحفزة والمؤثرة والداعمة للمشروع، وهي تطوير الصورة الذهنية للجامعة، وتشكيل فريق الخبراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومواكبة لرؤية مصر 2030.

وتناول الاجتماع دمج أهداف التنمية المستدامة فى المناهج والبحوث والمبادرات المجتمعية لتعزيز دور الجامعة في بناء مستقبل مستدام وأيضاً تعزيز العلاقات العامة في بناء جسور التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

