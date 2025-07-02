رئيس جامعة جنوب الوادي يطلق تطبيق "إجازتي" لحوكمة نظام الإجازات بالجامعة

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، اطلاق تطبيق جديد لحوكمة نظام الإجازات بالجامعة حرصاً على إدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية وسرعة انجاز المهام بدقة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ومديري عموم الجامعة وأمناء الكليات بالجامعة، ولفيف من القيادات الإدارية، وقدم المهندس أحمد عبد النعيم، مبرمج التطبيق، شرحا لخصائص التطبيق وطريقة التشغيل وتحديد الصلاحيات والتبويب الخاص بالتطبيق.





وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التحول الرقمي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز التوجه نحو النضج الرقمي وسرعة انجاز المهام وحوكمة مختلف الاجراءات، ومؤكداً بأن التحول الرقمي ضمن أولويات الجامعة للوصول إلى حرم جامعي ذكى يعتمد على أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا.

ووجه عكاوى، الشكر لمختلف فرق العمل التي تشارك في إعداد وتنفيذ التطبيقات التي تساهم فى تطوير العمل اليومي في الجامعة وتحقق التكامل بين مختلف الوحدات الإدارية.

واستمع رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى ايجاز قدمه الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، استعرض فيه أبرز مزايا التطبيق الإلكتروني والتسهيلات التي يقدمها لجميع المستخدمين، وذلك كجزء من النظام الإلكتروني للجامعة.