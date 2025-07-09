جامعة جنوب الوادي تحتفل بإطلاق المنصات الإلكترونية للجودة بالكليات

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، احتفالية اطلاق المنصات الإلكترونية للجودة بكليات الجامعة وورشة العمل التدريبية والتي ينظمها مركز ضمان الجودة بالتعاون مع منصة جودة الالكترونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة الأسبق، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، وفريق عمل مركز ضمان الجودة، وفريق عمل مشروع الاعتماد المؤسسى، ومديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن هذه الورشة تأتي استكمالًا لخطوات الجامعة الجادة نحو الاعتماد المؤسسي، مشددًا على أن إطلاق هذه المنصات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في إدارة ملفات الجودة بالكليات، من حيث التوثيق والتقييم والمتابعة المستمرة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن الجامعة تولي ملف الجودة والاعتماد المؤسسي أهمية قصوى، وتسعى إلى بناء نظام داخلي فعال يُعزز من تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي واكد اهمية وجود نظام جودة في اي مؤسسة حقيقي ومميكن ومستمر.

فيما أشار الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن هذه المنصات تمثل آلية تنظيمية متقدمة لتيسير مهام فرق الجودة داخل الكليات، كما تُعد ركيزة أساسية في خطة الجامعة لتحقيق الاعتماد المؤسسي، موضحاً بأن المركز وفر كافة الإمكانيات لتدشين أتمتة أنشطة الجودة، بما يضمن تكامل البيانات وسهولة الوصول إلى مؤشرات الأداء والمعايير المطلوبة، وأنه يشارك في المرحلة الأولى كليات العلوم، التربية الرياضية، الصيدلة، العلاج الطبيعي، طب الفم والاسنان، الطب.

ووجه الدكتور يحيى الصامولي، المدير التنفيذي لمنصة جودة الشكر لجامعة جنوب الوادي وقياداتها على التعاون المثمر واستعرض تاريخ إنشاء منصة جودة وأبرز التحديات في إدارة ملفات الجودة والاعتماد المؤسسي ومنها إدراك المتطلبات والاعباء الورقية والاعباء الإدارية، ودور المنصة في توفير الوقت والجهد وحسن استثمار البيانات المتاحة.

وقدم فريق عمل منصة جودة الالكترونية، تدريب على كيفية استخدام المنصات، حيث شارك بالتدريب الدكتور يحيى الصامولي، المدير التنفيذي لمنصة جودة، والدكتور عبد الله عليان، مسؤل التدريب بمنصة جودة، المهندس أكرم ممدوح، مهندس تطوير الأعمال بمنصة جودة.