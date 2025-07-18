نجع حمادي الأزهرية تحقق 3 مراكز جمهورية في نحلة التهاني بالأزهر الشريف

حققت منطقة قنا الأزهرية، 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة Al -Azhar Spelling Bee نحلة التهجي باللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، بعد مشاركة 4 من أبنائها المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة.

وأسفرت النتائج عن فوز، الطفل فضل عمر فتحي، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، الصف الثاني رياض أطفال، معهد نجع حمادي النموذجي، التابع لإدارة نجع حمادي الأزهرية، والتلميذة مريم أحمد شحاتة المركز الثالث على مستوى الجمهورية، الصف الأول الابتدائي، معهد القمانة الابتدائي، إدارة نجع حمادي الأزهرية.

كما فاز أيضا، التلميذ مازن عبد اللاه علي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، الصف الخامس الابتدائي، معهد نجع حمادي النموذجي الابتدائي، إدارة نجع حمادي الأزهرية، والتلميذ محمود محمد محمود المركز السابع على مستوى الجمهورية، الصف الثالث الابتدائي، معهد كوم هتيم الابتدائي، إدارة أبو تشت الأزهرية.

وأوضح عبد الرحمن فتحي، منسق منطقة قنا الأزهرية لمسابقة "نحلة التهجي"، بأن هذا الإنجاز المشرف ما هو إلا ثمرة تعاون وجهود مخلصة بُذلت خلال مراحل المسابقة، بداية من التصفيات بالإدارات، ثم التصفيات على مستوى المنطقة، ثم التصفيات على مستوى المناطق، وصولا إلى التصفيات النهائية بالقاهرة، حيث تدرجت مراحل التصفيات عبر مستويات، المعاهد، الإدارات التعليمية، المراكز الإقليمية الستة، حتى التصفيات النهائية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف الدكتور أشرف عبد الشافي البكري، مدير عام إدارة نجع حمادي الأزهرية، أن المسابقة نُظمت بمنطقة قنا الأزهرية تحت رعاية الشيخ تاج الدين أبوالوفا تاج الدين السمهودي، رئيس الإدارة المركزية، وأحمد عبد السلام، المدير العام للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، و ناصر عبد الرحيم، الموجه العام للغة الإنجليزية، وبدعم وتنسيق من توجيه اللغة الإنجليزية بمنطقة قنا الأزهرية.

وقدم البكري، خالص التهاني لتوجيه اللغة الإنجليزية بمنطقة قنا الأزهرية، ولجميع الفائزين، والشكر لكل من ساهم في هذا النجاح، وفي المقدمة ناصر عبد الرحيم موجه عام اللغة الإنجليزية، و الشيخ أحمد أبوسباق مدير إدارة أبو تشت، ولجميع شيوخ المعاهد، ومعلمي اللغة الإنجليزية الذين شاركت طلابهم في المسابقة، ومنسقي الإدارات، وموجهي المادة بمنطقة قنا، على مشاركتهم الفعالة وجهودهم الطيبة في إنجاح مسابقة اللغة الإنجليزية.





كما قدم البكرى، الشكر لشيوخ المعاهد ومعلمي اللغة الإنجليزية، الذين حقق تلاميذهم المراكز الأربعة الأولى علي مستوي الجمهورية، وهم، شيخ معهد نجع حمادي الابتدائي النموذجي، وشيخ معهد القمانة الابتدائي. معهد القمانه الابتدائي الأزهري، وشيخ معهد كوم هتيم إدارة أبو تشت الأزهرية، وكذا منسقي وموجهي الإدارات التعليمية الفائزة، محمد عماد الدين الجعفري، ومطاوع محمد، إدارة نجع حمادي الأزهرية، وأنور وزيري، وياسر محمد، إدارة أبو تشت الأزهرية.