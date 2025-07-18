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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع طالبة غرقاً في مياه ترعة بقرية النجمة بقنا

غريق
غريق

لقيت طالبة مصرعها غرقاً داخل ترعة بقرية النجمة والحمران التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالبة غرقاً داخل ترعة بقرية النجمة والحمران بنطاق مركز أبوتشت.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن ي.ع 15 عاماً، لقيت مصرعها غرقاً داخل مياه ترعة بنطاق قريتها، فيما يجرى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مصرع طالبة مركز أبوتشت قرية النجمة مستشفى أبوتشت المركزى

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