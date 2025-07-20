تجدد خصومة ثأرية يحصد روح شاب في قنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، عقب إصابته بطلق نارى في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمنطقة الصعايدة في دشنا شمال قنا.

وكثفت أجهزة الأمن بمركز دشنا، من تواجدها بمحيط المنطقة التي شهدت الاشتباكات بين الطرفين، لإعادة الهدوء وضبط الجانى والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق نارى في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمنطقة الصعايدة في مدينة دشنا.

وتبين أن خصومة ثأرية تجددت بين أفراد عائلة واحدة بمنطقة الصعايدة، انتهت بمصرع شاب 30 عاماً، متأثراً بطلق نارى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.