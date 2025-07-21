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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يكرم مسعفا وسائق إسعاف لإنقاذ حالة ولادة طارئة بقوص

المكرمين مع محافظ قنا
المكرمين مع محافظ قنا
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، المسعف الشاذلي محمد أحمد وفني القيادة عمار محمد يوسف والمشرف العام محمد أحمد إبراهيم تقديرا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة سيدة أثناء ولادة طارئة داخل عربة الاسعاف بمنطقة العقب التابعة لقرية خزام بمركز قوص.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، والدكتور مأمون عبدالحفيظ، المستشار القانوني للهيئة.

وجاء هذا التكريم عقب استجابة سريعة واحترافية عالية من قبل مرفق الإسعاف، حيث تم توجيه سيارة الإسعاف فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات وتم التعامل مع الحالة باتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية مع تقديم الإسعافات الأولية وطمأنة المريضة ومن المصادفة أن المسعف قام بنفس الدور الإنساني مع نفس السيدة أثناء ولادتها السابقة.

وأثناء التوجه إلى المستشفى اشتدت آلام الولادة على المريضة فتمكن المسعف باحترافية من مساعدتها في وضع مولودها بسلام داخل سيارة الإسعاف مع متابعة العلامات الحيوية للأم والطفل حتى وصولهما إلى مستشفى قوص المركزي وهما في حالة صحية مستقرة.

كما لعب فني القيادة دورا محوريا في نجاح عملية الإنقاذ إذ حرص على سلك أقصر الطرق لتقليص زمن الاستجابة وساهم في نقل المريضة بسرعة وأمان مما أسهم في إنقاذ حياة الأم ومولودها.

وأشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمستوى الأداء المهني والإنساني للمكرمين، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتحفيز النماذج المتميزة في القطاع الصحي التي تقدم أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص لخدمة المواطنين.

فيما أعرب المكرمون، عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء المحافظة وأن مثل هذا التقدير يمثل دافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

قنا محافظ قنا إنقاذ حالة ولادة طارئة مركز قوص قرية خزام مستشفى قوص المركزي

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