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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| مصرع شاب في تجدد خصومة ثأرية.. ونقابة الأطباء تكرم 61 طبيبا

مشاجرة بقنا
مشاجرة بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية بمدرسة المياه، نقابة الأطباء تكرّم 61 طبيبًا خلال احتفالية كبرى، تجدد خصومة ثأرية يحصد روح شاب في دشنا، والمحافظ يبحث آليات تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى. 

تعرف على شروط القبول بمدرسة مياه قنا 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن قبول دفعة جديدة بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج " للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بحد أدني للمجموع ٢٧٤ درجة.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن فتح التقدم للالتحاق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بنظام التعليم والتدريب المزدوج" تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لحملة الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام من محافظات " قنا - الاقصر - سوهاج - اسيوط" بحد أدنى للمجموع ٢٧٤ درجة، بناءا على بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومديرية التربية والتعليم.

نقابة الأطباء تكرّم 61 طبيبًا خلال احتفالية كبرى بقنا 

نظّمت نقابة أطباء قنا، احتفالية كبرى لتكريم 61 طبيبًا من رموز المهنة، منهم 23 طبيبًا البالغين لسن ربيع العمر، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، و38 طبيبًا مثالياً قدّموا نماذج مشرّفة في الإخلاص المهني والإنساني.

وأكد الدكتور محمد الديـب، نقيب أطباء قنا، بأن هذا التكريم هو تتويج لمسيرة طويلة من الشرف والإخلاص والتفاني في خدمة المهنة والمرضى، وأن النقابة سوف تظل دائمًا حاضنة وداعمة لكل من خدم المهنة بإخلاص وشرف.

تجدد خصومة ثأرية يحصد روح شاب في قنا 

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، عقب إصابته بطلق نارى في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمنطقة الصعايدة في دشنا شمال قنا.

وكثفت أجهزة الأمن بمركز دشنا، من تواجدها بمحيط المنطقة التي شهدت الاشتباكات بين الطرفين، لإعادة الهدوء وضبط الجانى والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

المحافظ يبحث آليات تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى 

التقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باللواء مهندس محمد مصطفى لبن، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر الشركة في القاهرة، لبحث آليات تفعيل مخرجات مؤتمر إقليم قنا الكبرى، ووضع أسس للتنسيق المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ناقش اللقاء أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر، حيث تم الاتفاق على حزمة من التنسيقات الداعمة لرؤية المحافظة في مجالات التنمية المستدامة، وشملت أبرز المحاور، تنظيم اجتماع تنسيقي مع مستثمري قطاع الإنتاج الحيواني لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدراته الإنتاجية، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق العامة، بهدف تحديد أقرب نقاط اتصال للبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، بما يخدم مناطق التنمية الجديدة.

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