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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة الأطباء تكرّم 61 طبيبًا خلال احتفالية كبرى بقنا

حفل نقابة أطباء قنا
حفل نقابة أطباء قنا
يوسف رجب

نظّمت نقابة أطباء قنا، احتفالية كبرى لتكريم 61 طبيبًا من رموز المهنة، منهم 23 طبيبًا البالغين لسن ربيع العمر، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، و38 طبيبًا مثالياً قدّموا نماذج مشرّفة في الإخلاص المهني والإنساني.

أُقيمت الفعالية بمدينة قنا، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل نقابة أطباء قنا، الدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق نقابة أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، ولفيف من القيادات النقابية، وأدار فعاليات الحفل، الإعلامي محمد همام، المذيع بإذاعة جنوب الصعيد وقناة طيبة.

وأكد الدكتور محمد الديـب، نقيب أطباء قنا، بأن هذا التكريم هو تتويج لمسيرة طويلة من الشرف والإخلاص والتفاني في خدمة المهنة والمرضى، وأن النقابة سوف تظل دائمًا حاضنة وداعمة لكل من خدم المهنة بإخلاص وشرف.

فيما عبّر الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، عن فخره واعتزازه بما لمسه من مستوى مهني وتنظيمي متميز خلال الاحتفالية، موجهاً الشكر لنقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب ومجلس النقابة على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العامين الماضيين، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات نقابية ومهنية هو ثمرة عمل جماعي جاد ومثمر يستحق الإشادة.

وأشار الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة، إلى أن هذا النوع من الفعاليات يُجسد ثقافة الوفاء والعرفان بالجميل، ويعزز روح الانتماء لدى الأطباء تجاه مهنتهم ونقابتهم، مثمنًا ما بذلته نقابة قنا من جهد في تنظيم احتفالية بهذا الحجم والمضمون.

وفي مشهد مؤثر حمل بين طياته أسمى معاني الوفاء والامتنان، كرمت نقابة أطباء قنا 23 طبيبًا من الذين بلغوا “ربيع العمر” بعد سنوات طويلة من البذل والتفاني في خدمة الإنسانية، وذلك تقديرًا لمسيرتهم المهنية المشرفة، وما قدموه من عطاء نقي في مختلف التخصصات والمواقع الصحية.

كما كرّمت النقابة 38 طبيبًا من الأطباء المثاليين الذين جسّدوا في أدائهم قيم الإخلاص والانضباط والرحمة، وقدموا نماذج مشرّفة في ميادين الطب المختلفة، ليكونوا قدوة للأجيال القادمة من أبناء المهنة.

وفي لفتة إنسانية خاصة، كرّمت النقابة الفريق الطبي الذي أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس نقص المناعة "الإيدز" بمستشفى قنا العام، وذلك تقديرًا لشجاعتهم المهنية وأدائهم الإنساني الرفيع في واحدة من الحالات الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية.

قنا نقابة الأطباء نقيب أطباء مصر وزارة الصحة مستشفى قنا العام

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