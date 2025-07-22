الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، والتي تُعد من أبرز مراحل التنسيق الجامعي في مصر، حيث يبدأ الطلاب في اختيار رغباتهم بناءً على الحدود الدنيا للكليات.

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة

مؤشرات تنسيق الكليات 2025

مع اقتراب التنسيق، يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، وخاصة لكليات القمة مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، ويمكن الاستدلال بمؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق 2024 التي جاءت على النحو التالي:

الحد الأدنى لكلية الطب: 93.17%

الحد الأدنى لكلية طب الأسنان: 92.80%

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي: 92.19%

الحد الأدنى لكلية الصيدلة: 91.70%

كلية الهنسة 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة

كلية التمريض 84.41%

كلية الألسن 84.41%

كلية الآثار 78%

كلية الإعلام 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد 85.12%

كلية الآداب 60.85%

كلية التجارة 68.7%

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2024 حسب الشُعب:

الشعبة العلمية (علوم): من 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48%، لعدد 23,850 طالبًا وطالبة.

الشعبة الهندسية: من 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، لعدد 15,355 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية: من 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، لعدد 73,995 طالبًا وطالبة.