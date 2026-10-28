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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجآت في تصويت الكرة الذهبية.. يامال خارج حسابات بعض الصحفيين وكين يتراجع للمركز العاشر

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أسدل الستار على حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي أُقيم الإثنين الماضي في العاصمة الإنجليزية لندن، وشهد تتويج نجم بايرن ميونخ، هاري كين، بجائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقًا على مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم، في مقدمتهم كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، ولامين يامال، نجم برشلونة.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي عن تفاصيل بعض تصويتات الصحفيين في سباق الكرة الذهبية، والتي حملت العديد من المفاجآت، في ظل التباين الواضح في اختيارات المصوتين، سواء فيما يتعلق بترتيب المرشحين أو استبعاد بعض الأسماء البارزة من قائمة العشرة الأوائل.

لامين يامال خارج قائمة العشرة الأوائل في بعض التصويتات

وجاءت أبرز المفاجآت في التصويتات المتعلقة بلامين يامال، نجم برشلونة، بعدما استبعده بعض الصحفيين من قائمة أفضل عشرة لاعبين، رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن اختلاف وجهات النظر حول معايير المفاضلة بين المرشحين للجائزة.

وأشار التقرير إلى أن أحد الصحفيين من بيلاروسيا لم يضع يامال ضمن قائمة العشرة الأوائل، واختار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الأول، يليه رودري في المركز الثاني، ثم هاري كين ثالثًا.

كما استبعد صحفي كرواتي نجم برشلونة من حساباته، واضعًا رودري في الصدارة، يليه إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ثم ليونيل ميسي في المركز الثالث.

في المقابل، جاء يامال في المركز الخامس ضمن اختيارات أحد الصحفيين الكولومبيين، الذي ضم أيضًا المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس إلى قائمة العشرة الأوائل، بينما احتل نجم برشلونة المركز الرابع في تصويت أحد الصحفيين الفيتناميين.

رودري ومبابي وميسي.. اختيارات متباينة بين الصحفيين

وامتدت المفاجآت إلى ترتيب بقية المرشحين، إذ اختار صحفيون من التشيك وكرواتيا وفيتنام رودري في المركز الأول، بينما جاء كيليان مبابي ثانيًا وليونيل ميسي ثالثًا.

وعلى الجانب الآخر، وضع الصحفيون الإيطاليون رودري في المركز الثاني، في اختلاف واضح عن بعض التصويتات الأخرى التي منحته الصدارة.

وفي مفاجأة أخرى، تراجع هاري كين إلى المركز العاشر في اختيارات الصحفيين التشيكيين، رغم تتويجه بالجائزة، بينما وضعه أحد الصحفيين من كوسوفو في المركز الأول، متفوقًا على كيليان مبابي وخفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان.

أما في الجبل الأسود، فجاء لامين يامال في المركز الرابع ضمن بعض الاختيارات، خلف هاري كين وخفيتشا كفاراتسخيليا، في حين عكست بقية التصويتات اختلافًا ملحوظًا في تقييم أداء اللاعبين خلال الموسم.

باو كوبارسي ضمن الثلاثة الأوائل في تصويت سويسرا

ولم تقتصر المفاجآت على المرشحين الرئيسيين، إذ دخل باو كوبارسي، مدافع برشلونة، قائمة الثلاثة الأوائل في اختيارات الصحفيين السويسريين، بينما احتل المركز السابع في تصويت الصحفيين الكرواتيين.

وتكشف هذه الاختيارات عن تباين كبير في تقييم اللاعبين وترتيبهم بين الصحفيين المشاركين في التصويت، إذ اختلفت وجهات النظر بشأن الأسماء الأحق بالمراكز الأولى، بل امتد الاختلاف إلى استبعاد لاعبين بارزين من قائمة العشرة الأوائل.

ويعيد هذا التباين تسليط الضوء على طبيعة التصويت في جائزة الكرة الذهبية، التي تعتمد على تقييم الصحفيين لأداء اللاعبين وتأثيرهم الفردي ومساهماتهم مع فرقهم، وهي معايير تترك مساحة للاختلاف في وجهات النظر عند تحديد الفائز النهائي.

لامين يامال برشلونة الكرة الذهبية

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