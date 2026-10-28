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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة أحمد رضا وحقيقة خلافه مع عموتة

أحمد رضا
أحمد رضا
حسن العمدة

حسمت إدارة الكرة بالنادي الأهلي الجدل المثار حول أزمة أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما شهدت الأيام الماضية ابتعاده عن التدريبات الجماعية، قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن انتهاء أزمة اللاعب بصورة نهائية، بعد توضيح ملابسات ما حدث خلال الفترة الماضية، وإنهاء سوء الفهم الذي تسبب في ابتعاده عن التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن أحمد رضا عاد للمشاركة في المران الجماعي للفريق أمس الثلاثاء، كما حضر المحاضرة الفنية التي عقدها المدير الفني المغربي الحسين عموتة مع اللاعبين، في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة، مؤكدًا أن الملف أُغلق بشكل كامل، ولم تعد هناك أي خلافات تعوق عودة اللاعب إلى حسابات الجهاز الفني.

وأشار إلى أن الأزمة لم تكن بين أحمد رضا والحسين عموتة، كما تردد خلال الأيام الماضية، وإنما نشبت بين اللاعب وهشام الزاهد، المدرب المساعد، قبل ساعات من مواجهة القناة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

موقف أحمد رضا من مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وفيما يتعلق بفرص مشاركة أحمد رضا في المباراة المقبلة، أكد المصدر أن احتمالية استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، حال حدوثها، ستكون لأسباب فنية وبدنية فقط، وليست لها علاقة بالأزمة التي انتهت بصورة نهائية.

وأضاف أن اللاعب غاب عن التدريبات الجماعية لمدة أربعة أيام، قبل انتظامه مجددًا في مران الثلاثاء، وهو ما قد يؤثر على جاهزيته للمشاركة في اللقاء، في ظل حرص الجهاز الفني على الاعتماد على اللاعبين الأكثر استعدادًا من الناحيتين البدنية والفنية.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن سبورت، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء المران الجماعي، لزيادة التركيز قبل المباراة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يعلن الحسين عموتة قائمة الفريق عقب المران الأخير، وسط ترقب لموقف عدد من اللاعبين، سواء العائدين من الإصابة أو الذين غابوا عن المواجهة الإفريقية الأخيرة أمام كيتارا الأوغندي، في الوقت الذي يبقى فيه القرار النهائي بشأن مشاركة أحمد رضا مرتبطًا برؤية الجهاز الفني ومدى جاهزيته للمباراة.

بالنادي الأهلي الأهلي أحمد رضا الدوري المصري

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