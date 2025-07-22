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نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

تعلن خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة 2025، ويجرى حالياً تحميل نتيجة الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب الموجودين على مستوى الجمهورية بمختلف الشعب بالنظامين الجديد والقديم.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وسط حالة من التوتر في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تزايد البحث يوميًا عن الموعد الرسمي للنتيجة وبداية تنسيق الجامعات.

وحسب مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وفقًا لمؤشرات النتيجة العامة فور ظهورها.

وفي الوقت نفسه، لم تُعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى اقتراب ظهورها خلال ساعات، مما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب.

 ويُوصى بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وتجنب الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالنتائج وتنسيق القبول الجامعي.

 

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2024 حسب الشُعب:

الشعبة العلمية (علوم): من 371 درجة فأكثر، بنسبة 90.48%، لعدد 23,850 طالبًا وطالبة.

الشعبة الهندسية: من 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، لعدد 15,355 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية: من 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، لعدد 73,995 طالبًا وطالبة.

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