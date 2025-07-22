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المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025
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أخبار البلد

المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

مع اقتراب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 , يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2025.

موعد تنسيق المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات 2025


كشف مصدر مسئول لموقع صدي البلد، عن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2025 موضحا أنه سوف يتم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام فقط.

كشف مصدر مسئول لموقع صدي البلد، عن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2025 موضحا أنه سوف يتم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام فقط.
تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025
وأضاف أنه من المقرر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وسيتم منح طلاب المرحلة الأولى 5 أيام لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني.


التعليم العالي: ٧٠ ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

وكان قد أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٧٠ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg
وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)
٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان
٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان
٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا
٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني، عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب الوزارة على فيسبوك
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب الوزارة على إنستجرام
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة إكس
https://x.com/Mohesregypt
● حساب الوزارة على منصة ثريدز
https://www.threads.net/@mohesregypt

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