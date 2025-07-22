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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء فعاليات ومراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

حيث انتهت الكنترولات من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم لإعتمادها اليوم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. خطوات الاستعلام

للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد يجب اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://natega.elbalad.news/   يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. 10 معلومات عنها 

  • اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم خلال الساعات القليلة القادمة
  • نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 قريبة من العام الماضي (علماً بأنها كانت العام الماضي 81.3 % )
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أكثر من 30 طالب على مستوى الجمهورية
  • قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 سيتم اعلانها في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم خلال ساعات
  • هناك ارتفاع بسيط في مجاميع طلاب الشعبة العلمية في نتيجة الثانوية العامة 2025
  • عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد الدراسية في نتيجة الثانوية العامة 2025 مرتفع ومبشر جدا
  • كل ما تم تداوله عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها غير صحيح وتم نفيه رسميا من وزارة التربية والتعليم
  • قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 تم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين فقط “الذين كانوا على الحافة بين النجاح و الرسوب”
  • سيتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب المحرر لهم محاضر غش بسبب تصوير ونشر الامتحان او الغش الجماعي وسيعتبروا راسبين
  • المجموع في نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد من 320 وفي النظام القديم من 410 
نتيجة الثانوية العامة 2025 اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 اعتماد نتيجة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 رابط نتيجة الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي

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