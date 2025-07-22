فيه شرط.. الكشف عن مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مصير الاعب إحمد عبد القادر مع النادي الاهلي.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر في الأهلي:هناك جلسة مفاوضات جديدة مع أحمد عبدالقادر بعد معسكر تونس.. وهناك قرار نهائي داخل النادي بعدم منح اللاعب الاستغناء الخاص به واستمراره بالفريق حال رفضه العروض المقدمة للنادي.

قررت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي تجديد وتمديد عقود المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق وإمام عاشور جناح الفريق في الفترة المقبلة بناء علي تقرير مفصل من المدير الرياضي محمد يوسف عن رؤيته للمفاوضات الأولية مع الثنائي.

واكد يوسف انه من الضروري التجديد والتمديد للثنائي لأهميتهم حيث حصل المدير الرياضي علي تفويض بالأرقام المالية التي سيقدمها لإمام عاشور وديانج لإقناعهم يتجديد وتمديد تعاقدهم.

ويرغب الأهلي في تعديل تعاقد إمام عاشور ووتمديده حتي 2030 ، وكذلك تجديد تعاقد ديانج حتي نفس الفترة، وتمسكت الإدارة الحمراء بالثنائي بعد ان تلقوا عروض في الفترة الأخيرة من أندية سعودية .