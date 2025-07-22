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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل من لجنة التخطيط للكرة بالأهلي .. تعرف عليه

محمد يوسف
محمد يوسف
عبدالحكيم أبو علم

قررت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي تجديد وتمديد عقود المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق وإمام عاشور جناح الفريق في الفترة المقبلة بناء علي تقرير مفصل من المدير الرياضي محمد يوسف عن رؤيته للمفاوضات الأولية مع الثنائي.

واكد يوسف انه من الضروري التجديد والتمديد للثنائي لأهميتهم حيث حصل المدير الرياضي علي تفويض بالأرقام المالية التي سيقدمها لإمام عاشور وديانج لإقناعهم يتجديد وتمديد تعاقدهم.

ويرغب الأهلي في تعديل تعاقد إمام عاشور ووتمديده حتي 2030 ، وكذلك تجديد تعاقد ديانج حتي نفس الفترة، وتمسكت الإدارة الحمراء بالثنائي بعد ان تلقوا عروض في الفترة الأخيرة من أندية سعودية .

النادي الأهلي لجنة التخطيط للكرة محمد يوسف اليو ديانج الاهلي

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