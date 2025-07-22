قرار عاجل من ريبيرو بشأن وديات الأهلي

قرر الإسباني ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي خوض فريقه لمباراتين وديتين في القاهرة عقب العودة من تونس.

يخوض فريق الأهلي بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو ثاني ودياته في معسكر تونس بمواجهة البنزرتي التونسي في الثامنة مساء الجمعة المقبلة بمدينة طبرقة التونسية استعدادا للموسم الجديد.

وستكون مباراة البنزرتي هي الودية الأخيرة للاهلي في تونس قبل العودة للقاهرة واستكمال فترة الإعداد .

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على فريق الملعب التونسي برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، في أولى تجارب الفريق بمعسكر تونس.