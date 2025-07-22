برشلونة يواجه كومو في كأس خوان جامبر.. لقاء تاريخي بطابع كتالوني – إيطالي خاص

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن استضافة فريق كومو الإيطالي في النسخة الستين من بطولة كأس خوان جامبر، وذلك في لقاء ودي تاريخي سيُقام يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب "يوهان كرويف"، ليجمع الفريق الكتالوني بمنافس إيطالي جديد في إطار استعداداته للموسم الجديد.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا، إذ يقود كومو نجم برشلونة السابق سيسك فابريجاس، ويضم بين صفوفه وجهًا بارزًا آخر من كتالونيا هو سيرجي روبيرتو، الذي انضم للفريق في صيف 2024 بعد مسيرة امتدت لـ18 عامًا بقميص البلوغرانا، إضافة إلى المدافع الشاب أليكس فايي، أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا.

وأوضح برشلونة، في بيان رسمي، أن المباراة كان من المقرر إقامتها على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إلا أن الأعمال الإنشائية القائمة دفعت النادي لنقل الحدث إلى ملعب "يوهان كرويف"، كما حدث سابقًا في نسخة عام 2021، حين استضافت البطولة مباراتي الرجال والسيدات ضد يوفنتوس، في أول مشاركة لفريق السيدات بالبطولة.

وسيتضمن الحدث أيضًا مهرجان "جامبر استريلا دام"، الذي يشهد تقديم لاعبي الفريق الأول بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، عقب العودة من الجولة التحضيرية الآسيوية، والتي تتضمن ثلاث مباريات ودية أمام فرق فيسيل كوبي الياباني، وسول ودايجو الكوريين.

ويُعد لقاء برشلونة وكومو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تأسس الفريق الكتالوني قبل 125 عامًا، بينما يمتلك كومو إرثًا يمتد لـ118 عامًا، ويشارك للمرة الأولى في كأس خوان جامبر، ليكون بذلك النادي الإيطالي التاسع الذي يظهر في تاريخ البطولة بعد أندية بارزة مثل ميلان، يوفنتوس، إنتر، نابولي، وروما.

وكان كومو قد خطف الأنظار في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعد أن أنهى موسمه في المركز العاشر، في أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى منذ أكثر من عقدين، ما منح الفريق دفعة قوية لاستعادة موقعه على الخريطة الأوروبية.

ويُعد لقاء 10 أغسطس بمثابة البروفة الأخيرة لبرشلونة قبل انطلاق موسمه الرسمي في الدوري الإسباني، حيث يستهل مشواره بمواجهة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس.