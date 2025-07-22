وفد من الشباب والرياضة يستقبل أبطال الجودو وألعاب القوى بعد إنجازاتهم القارية

استقبل وفد من وزارة الشباب والرياضة، اليوم، أبطال منتخبي مصر للناشئين والشباب في ألعاب القوى والجودو، بمطار القاهرة الدولي، بعد تحقيقهم إنجازات متميزة في البطولات الإفريقية الأخيرة.

يأتي هذا الاستقبال في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم الأبطال الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة الإنجازات، استعدادًا للمشاركات الدولية المقبلة.

وحرص الوفد على تقديم التهنئة لأبطال منتخب ألعاب القوى، عقب تألقهم اللافت في بطولة إفريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 سنة، والتي شهدت مشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة السمراء، حيث نجح أبطال مصر في حصد 25 ميدالية متنوعة، تأكيدًا لريادة مصر في هذه اللعبة على المستوى القاري.

كما استُقبل لاعبو منتخب مصر للشباب في رياضة الجودو، بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق في بطولة إفريقيا للشباب، التي أقيمت بمدينة لواندا عاصمة أنغولا، إثر فوزهم التاريخي والمستحق على منتخب أنغولا – مستضيف البطولة – في المباراة النهائية، وسط أجواء جماهيرية حماسية.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن بالغ فخره بما حققه أبطال مصر في الجودو وألعاب القوى، مؤكدًا أن "النتائج المتميزة التي يحققها شبابنا على الساحة الإفريقية والدولية، تعكس حجم العمل والاستثمار الذي تبذله الدولة في دعم المواهب الواعدة وصناعة أجيال قادرة على تمثيل مصر بكل قوة".

وأضاف الوزير: "ندعم أبناءنا الأبطال بكل السبل، ونعمل على توفير المناخ المناسب لهم للاستمرار في تحقيق البطولات، ضمن رؤية الدولة نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028".