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شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور

شيكابالا يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة:مستنين ضحكتك ترجع تنور
شيكابالا يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة:مستنين ضحكتك ترجع تنور
علا محمد

وجه محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم لـ حسن شحاتة، نجم الزمالك والمدير الفني لمنتخب مصر السابق، عقب إجرائه عملية جراحية، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك صورة تجمعه بـ المعلم خلال إحدى مباريات الزمالك بتعليق: "دعواتكم بالشفاء العاجل لكابتن حسن شحاتة أسطورة مصر، ربنا يشفيك يا معلمنا ويقومك بالسلامة.. إحنا مستنيين ضحكتك ترجع تنور الدنيا تاني".

وجه نادي الزمالك رسالة دعم مؤثرة للنجم والمدرب السابق حسن شحاتة، بعد تعرضه لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية جراحية، حيث أعرب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب عن تمنيه في الشفاء العاجل لشحاتة.

ونشر النادي بيانه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيه :"يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  برئاسة الكابتن حسين لبيب خالص تمنياته بالشفاء العاجل  للكابتن حسن شحاتة  ،مشددًا على مكانة شحاتة كأحد أبرز أساطير القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري.

وحرص  مجلس ادارة الزمالكعلي الاطمئنان صحة الكابتن حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية   التي تعرض لها و خضوعه  لجراحة عاجلة بالأمس.


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الدي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن حسن شحاتة عانى من ارتفاع كبير في نسبة الصفراء، مما أدى إلى مشاكل صحية في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

وأكد أن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى بشكل عاجل، وأوصوا بإجراء جراحة لتركيب دعامة، لافتًا إلى أن العملية أُجريت بالفعل أمس وتكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية لشحاتة مستقرة حاليًا.

الزمالك حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق شيكابالا

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