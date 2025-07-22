شوبير يطمئن الجماهير على آخر تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، الدي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن حسن شحاتة عانى من ارتفاع كبير في نسبة الصفراء، مما أدى إلى مشاكل صحية في المعدة، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة.

وأكد أن الأطباء قرروا حجزه في المستشفى بشكل عاجل، وأوصوا بإجراء جراحة لتركيب دعامة، لافتًا إلى أن العملية أُجريت بالفعل أمس وتكللت بالنجاح، وأن الحالة الصحية لشحاتة مستقرة حاليًا.

وأضاف شوبير : "حسن شحاتة من المقرر أنه سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، لكنه سيعود يوم الخميس على الأغلب لاستكمال الفحوصات الطبية، موجها الشكر لكل من أبدى دعمه واهتمامه بالحالة الصحية لحسن شحاتة".