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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة صدقي: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب.. وحالته مستقرة

حسن شحاتة
حسن شحاتة
رباب الهواري

كشف حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة المدرب التاريخيّ السابق للفراعنة 
 

وقال صدقي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب خلال الساعات الماضية في إحدى المستشفيات الكبرى في المهندسين 
وأضاف صدقي: حالة الكابتن حسن شحاتة مستقرة  وكانت هناك مشاكل في الصفرا ويحتاج إلى مزيد من الراحة، والأمور ستصبح على ما يرام خلال الساعات المقبلة
وتابع: عدد كبير من نجوم الكرة المصرية حرصوا على الاطمئنان على الكابتن حسن شحاتة مثل احمد سليمان وفاروق جعفر وأحمد حسن من خلال التواجد في المستشفى وسأذهب غدا للاطمئنان عليه مرة أخرى

وواصل : احمد حسن زعل عندما رأى حسام حسن يحمل كأس أمم أفريقيا في نسخة ٢٠٠٦ ، بالإضافة إلى ارتداء حسام حسن شارة قيادة المنتخب 
وتأكمل: احمد حسن كان يريد ان يحمل هو كأس أمم أفريقيا في موسم ٢٠٠٦، وحزن للغاية عندما حمل حسام حسن البطولة

حسن شحاتة منتخب مصر أخبار منتخب مصر أخبار الرياضة حمادة صدقي

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