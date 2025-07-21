بعد تعرضه لوعكة صحية .. شوبير يوجّه رسالة إلي حسن شحاته

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، نجم ومدرب المنتخب الوطني السابق، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي: "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم".



وكان أعلن نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن تعرض الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تستلزم تدخلاً جراحيًا عاجلاً اليوم.

وكتب أحمد حسن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: "تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم، وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".