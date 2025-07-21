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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس يوجه رسالة مؤثرة للكابتن حسن شحاتة

حسن شحاته
حسن شحاته
منار نور

وجه الكابتن أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم مؤثرة إلى الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وكتب يونس عبر حسابه على منصة "إكس":
"نتمنى الشفاء للكابتن حسن شحاتة.. دعواتنا وتمنياتنا، ويــاااارب يقوم بالسلامة قريبًا.. دعواتكم".


وكان أعلن نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، عن تعرض الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، تستلزم تدخلاً جراحيًا عاجلاً اليوم.

وكتب أحمد حسن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: "تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم، وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".

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