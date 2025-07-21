اتمنى الشفاء العاجل له.. مدحت شلبي يدعم حسن شحاته بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص الإعلامي مدحت شلبي، على دعم حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب مدحت شلبي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "تتمنى الصفحة الرسمية للكابتن مدحت شلبي الشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة نجم نادى الزمالك و منتخب مصر السابق و المدير الفنى الاسبق للمنتخب الوطني”.

أزمة حسن شحاتة

وتعرض حسن شحاتة، لوعكة صحية مفاجئة، على إثرها سيخضع لعملية جراحية.



ووجه أحمد حسن رسالة دعم متمنيا له الشفاء كاتبا عبر فيسبوك: تمنياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لجراحة عاجلة اليوم وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية.

ويجري حسن شحاتة، عملية جراحية اليوم الإثنين، في إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية بشكل مفاجئ.