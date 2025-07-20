أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق، عن تعرضه لعقوبة في بطولة الأمم الأفريقية 2006 التي أقيمت بمصر بسبب أحمد حسام ميدو زميله وقتها.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: في 2006 كنت أنا رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء وجه لمنتخب مصر ركلة جزاء ولقيت ميدو واقف عايز يلعبها.

وأضاف الصقر: "سبتها ليه وضاعت بس قدرت في الآخر أسجلها هدف، كابتن حسن شحاته عاقبني وقتها وقالي دا دورك تشوط ركلات الجزاء ليه سبتها ليه واتعاقبت رغم أنها دخلت جول".

وتابع أحمد حسن: "اللاعب لازم يلتزم بقرارات الجهاز الفني رغم إني وقتها مكنتش عايز أزعل ميدو سجل في الماتش اللي قبله وعايز يكمل ويبقى الهداف بس دا مش صح ، النظام نظام".

وتمكن منتخب مصر بقيادة المعلم حسن شحاتة، من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2006 التي أُقيمت في القاهرة، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية.